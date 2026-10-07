Подмосковная гимнастка Бабихина выиграла серебро на первенстве России в Уфе

Подмосковная гимнастка Софья Бабихина стала серебряным призером первенства России в Уфе. Соревнования проходили с 29 сентября по 7 октября, сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Подмосковья.

Представительница областного центра олимпийских видов спорта из Люберец заняла второе место среди юниорок в упражнениях на разновысоких брусьях. Золото взяла спортсменка из Москвы, третьей стала гимнастка из Владимирской области.

Для Бабихиной это не первая награда на национальном уровне. В марте она получила бронзу командного первенства России, а в ноябре 2025 года выиграла российское первенство в многоборье и на брусьях.

В Уфе за медали борются более 240 спортсменов. Участники разыгрывают 24 комплекта наград, а сильнейшие получат возможность попасть в молодежную сборную России.

Турнир провели в рамках федеральной программы «Спорт России».