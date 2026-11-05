В Подмосковье выставили на торги еще 3 объекта областной недвижимости

В Московской области выставили на торги нежилые помещения в Дзержинском и Котельниках, а также здание с земельным участком в Бронницах. Об этом сообщило Министерство имущественных отношений региона.

Торги по всем лотам назначили на 20 ноября. Помещение площадью 106,9 квадратных метра на первом этаже дома на улице Угрешской, 20 в Дзержинском находится в жилом секторе с хорошей транспортной доступностью. Начальная цена лота — 15,6 миллиона рублей с учетом НДС, заявки принимают до 13 ноября.

В Котельниках на улице Новая, 14 продают помещение площадью 79,9 квадратных метра. Оно расположено в обжитом районе рядом с крупными торговыми центрами и недалеко от метро. Торги начнутся с 10,58 миллиона рублей с учетом НДС, заявки принимают до 13 ноября.

Третий лот — здание площадью 79,1 квадратных метра с земельным участком 765 квадратных метра на улице Советской, 44 в Бронницах. Раньше в одноэтажном здании работал центр социального обслуживания населения, который в результате реорганизации присоединили к другому учреждению. Вид разрешенного использования земли — «Бытовое обслуживание, Амбулаторно-поликлиническое обслуживание». Стартовая цена комплекса — 6,6 миллиона рублей с учетом НДС, заявки принимают до 18 ноября.

Организатором торгов традиционно выступает Комитет по конкурентной политике Московской области при участии ГКУ «Региональный центр торгов». В рамках прогнозного плана приватизации на торги выставляют объекты капитального строительства с земельными участками, а также территории бывших лагерей, санаториев, баз отдыха, амбулаторий и поликлиник, которые больше не используются государством.

Все лоты представлены на интерактивной карте Единого портала торгов Московской области ЕАСУЗ.