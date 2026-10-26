Наставники из Лобни приняли участие в региональном слете «Движения первых»

В Одинцовском филиале МГИМО 23 октября прошли региональный слет наставников «Движения первых» и итоговое событие по подготовке управленческих и вожатских команд. Оба мероприятия объединили около 500 участников со всего Подмосковья.

Лобню на площадке представляли куратор первичного отделения школы № 10 Татьяна Еремина и член родительского совета, участник сообщества «Родные-Любимые» Елена Вервельская.

Программа включала интерактивы на знакомство и сплочение, посвящение в наставники, панельную дискуссию с экспертами и проектную сессию. В дискуссии приняли участие командир отдела спецназначения «Сатурн» Борис Николаев, депутат Мособлдумы Михаил Терентьев и заместитель директора «Ресурсного молодежного центра» Алексей Коробов.

«Движение первых» — общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи, созданное в 2022 году. Его деятельность направлена на воспитание, организацию досуга и всестороннее развитие школьников и студентов.