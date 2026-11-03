Спортсменка из Богородского округа установила рекорд на чемпионате мира

Чемпионат мира IBSA по пауэрлифтингу и жиму лежа среди спортсменов с нарушением зрения начался в Стамбуле. На этих соревнованиях спортсменка из Богородского округа Светлана Ключко установила мировой рекорд.

В весовой категории до 67,5 килограмма Светлана Ключко завоевала титул чемпионки мира по пауэрлифтингу в дисциплине «жим лежа». Кульминацией ее выступления стал мировой рекорд, установленный 2 ноября: Светлана подняла 74 килограмма.

Этот год стал для спортсменки по-настоящему прорывным. Еще летом она завоевала две золотые медали на чемпионате Европы по пауэрлифтингу среди слепых в Турции, став чемпионкой в жиме. А в сентябре Светлана одержала победу на чемпионате России по пауэрлифтингу (спорт слепых) в троеборье, который проходил в Новом Уренгое.

Светлана пришла в пауэрлифтинг сравнительно недавно — около трех лет назад. По словам ее тренера, спортсменка отличается редким сочетанием таланта и целеустремленности: она не просто осваивает технику, а каждый раз ставит перед собой новые планки и уверенно их преодолевает.