Оборудование для гемодиализа поступило в больницу в Ленинском округе

Современный аппарат SWS-5000 появился в Видновской клинической больнице. Оборудование закуплено по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Заведующая отделением анестезиологии и реанимации Анжелина Монгуш отметила, что новое оборудование инновационное: его отличие — в большем числе программ и доступности расходных материалов. На аппарате проводят лечение тяжелых отравлений, острых повреждений почек, сепсиса.

Раньше тяжелого пациента приходилось переводить в другое медицинское учреждение, что было огромным риском, а теперь помощь оказывают прямо в отделении анестезиологии и реанимации.

Система SWS-5000 заменяет функцию почек — очищает кровь от токсинов и лишней жидкости — и работает в 14 режимах, в том числе при острых отравлениях, сепсисе, травмах, шоке, инфекциях и аутоиммунных состояниях.

Аппарат действует прямо у кровати пациента: сам контролирует давление, предотвращает свертывание крови в трубках и подогревает растворы до температуры тела. С момента поступления на нем уже провели около 50 процедур.

Для жителей округа это не просто обновление техники, а принципиально другой уровень экстренной помощи. В 2026 году Видновская клиническая больница получила более 168 единиц нового оборудования — от наркозно-дыхательных аппаратов до УЗИ-систем экспертного класса.