Врачи в Мытищах во время осмотра кожи выявили у мужчины редкое заболевание крови

В онкологической практике встречаются случаи, когда заболевание годами скрывается под маской других недугов, требуя от врача исключительной внимательности. Об одном из таких диагностических успехов рассказали в центре онкомониторинга Московской области.

На профилактическом осмотре в рамках Дня здоровья онколог обратил внимание на изменения кожных покровов пациента. Биопсия выявила редчайший диагноз — системный мастоцитоз. Это патология кроветворной системы, при которой аномальные тучные клетки накапливаются во внутренних органах: костном мозге, печени, селезенке и лимфоузлах. Причиной служит приобретенная мутация гена.

У многих развивается пигментная крапивница — коричневые пятна, воспаляющиеся от трения или перепада температур.

Однако примерно у половины пациентов системная форма протекает без внешних признаков, что делает биопсию незаменимым инструментом. В описанном случае диагностировали агрессивную форму, повреждающую органы и требующую немедленного вмешательства.

«Системный мастоцитоз — не приговор. Даже при агрессивной форме современная медицина предлагает эффективные инструменты контроля. Для большинства пациентов заболевание поддается лечению, а качество жизни остается высоким. Ключ к успеху — своевременная диагностика», — пояснил руководитель центра онкомониторинга Московской области Виталий Полушкин.

Пациент получает таргетную терапию ингибиторами тирозинкиназы (блокирующими мутацию KIT) в Центре амбулаторной онкологической помощи Мытищинской больницы. Дневной стационар позволяет проходить лечение без длительной госпитализации под постоянным контролем специалистов.