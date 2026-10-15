Подмосковное министерство: проверить начисления за ЖКУ можно онлайн

Фото: Удаленная работа во время режима самоизоляции в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции / Медиасток.рф

Проверить начисления за жилищно-коммунальные услуги и сопоставить их с предыдущими платежами можно через приложение «Госуслуги Дом». В сервисе доступна история квитанций, которая помогает отслеживать расходы и выяснять, как менялись суммы в разные периоды. Об этом напомнили в региональном министерстве по содержанию территорий.

Чтобы открыть историю, нужно запустить приложение и перейти в раздел «Счета ЖКУ» на главном экране или выбрать вкладку «Счета» в нижнем меню. Затем следует нажать на пункт «История начислений и платежей», указать интересующий период с помощью календаря и применить выбранные параметры.

После этого можно открыть нужную квитанцию. Если требуется подробная информация, необходимо выбрать опцию «Посмотреть квитанцию» — на экране появится электронный документ.

При оплате через сторонние приложения или банковские сервисы сведения могут обновляться не сразу. Поэтому статус такого платежа рекомендуется проверять повторно через несколько дней.

Если после изучения документов остаются вопросы к начислениям, обращение можно направить в управляющую организацию через раздел «Заявки», приложив фотографию квитанции. Отправить запрос также можно непосредственно со страницы соответствующего документа.