Подъезды дома в поселке Горки-2 отремонтировали в Одинцовском округе

В поселке Горки-2 Одинцовского округа обновили подъезды дома № 41. В пятиэтажке привели в порядок входные группы, заменили освещение и почтовые ящики, а также освежили внутреннюю отделку.

В ходе ремонта покрасили стены, потолки, двери и лестничные ограждения. Цветовую гамму заранее согласовали с жильцами. Кроме того, восстановили напольную плитку, а провода убрали в специальные короба.

Дом построили в 1984 году, в нем расположены 90 квартир. Работы выполнила управляющая компания «Управление жилищного хозяйства» весной 2026 года. Она же обновила подъезды еще двух домов поселка — № 32 и № 35.

За последние пять лет в Одинцовском округе отремонтировали более тысячи подъездов. Улучшения затронули дома, в которых проживают около 65 тысяч человек. В программу на 2026 год включили 72 подъезда. В следующем году планируют привести в порядок еще 174.