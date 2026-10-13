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    В Подмосковье начали принимать заявки на конкурс детского рисунка

    Детские рисунки
    Фото: Детские рисунки/Медиасток.рф

    В Московской области стартовал прием работ на конкурс детского рисунка «Экоподмосковье». Об этом сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

    Конкурс проводится ежегодно по инициативе Общественной палаты Московской области и Мособлдумы при поддержке Минэкологии региона и Российского экологического общества. Тема 2026 года — «Детские экологические и природоохранные проекты Московской области».

    «Экологическое просвещение и образование должно начинаться с самых ранних лет — только так мы сможем воспитать поколения, ответственные за сохранение окружающей среды, — сказал Фирсов. — Вот почему конкурс „Экоподмосковье“ имеет такое большое значение».

    Организаторы предложили темы для рисунков и плакатов: «Семья и экология», «Мусорная реформа в действии», «Моя идея как улучшить экологию Московской области». На конкурс принимают короткие вертикальные видеоролики продолжительностью две-три минуты, презентации объемом 10 слайдов в формате PDF, а также рисунки и экоплакаты формата А2.

    Заявки и конкурсные работы принимаются с 1 октября по 20 декабря 2026 года по адресу: konkurs@opmoeco.ru. За время проведения конкурса в нем приняли участие свыше семи тысяч человек.

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