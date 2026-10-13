Детский сад «Счастье» открыли в ЖК «Егорово Парк» в Люберцах

В жилом комплексе «Егорово Парк» в Люберцах начал работу детский сад «Счастье», построенный по нацпроекту «Молодежь и дети». На открытии устроили праздник с ростовыми куклами и шоу мыльных пузырей, рассказали в РИАМО.

Учреждение рассчитано на 285 дошкольников. Для них оборудовали 12 групп, игровые комнаты, медицинский кабинет, кухню, музыкальный и спортивный залы, помещения для кружков и кабинет логопеда.

Родители смогли осмотреть помещения и познакомиться с педагогами. Для семей, живущих в ЖК, новый сад станет хорошей возможностью устроить детей в современных и комфортных условиях рядом с домом.