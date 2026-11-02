В Подмосковье в ноябре проведут консультации по вопросам похоронного дела

В ноябре в подмосковных офисах «Мои Документы» жители региона смогут бесплатно проконсультироваться по вопросам похоронного дела и погребения. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

Консультации пройдут в МФЦ по адресам: 2 ноября — Коломна, ул. Уманская, д. 20; 3 ноября — Щелково, ул. Свирская, д. 2А; 5 ноября — Химки, пр-т Юбилейный, д. 67, к. А; 6 ноября — Люберцы, ул. Звуковая, д. 3.

Чаще всего жителей Подмосковья на консультациях интересуют вопросы правильного оформления удостоверений о захоронении, оформления семейных (родовых) захоронений и получения разрешений на установку надмогильных сооружений (надгробий).

Найти консультантов Центра мемориальных услуг в офисах «Мои Документы» можно по баннеру, расположенному рядом с местом проведения консультаций, и узнать по наличию форменной одежды.