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    В Подмосковье в ноябре проведут консультации по вопросам похоронного дела

    Фото: МФЦ Московской области

    В ноябре в подмосковных офисах «Мои Документы» жители региона смогут бесплатно проконсультироваться по вопросам похоронного дела и погребения. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

    Консультации пройдут в МФЦ по адресам: 2 ноября — Коломна, ул. Уманская, д. 20; 3 ноября — Щелково, ул. Свирская, д. 2А; 5 ноября — Химки, пр-т Юбилейный, д. 67, к. А; 6 ноября — Люберцы, ул. Звуковая, д. 3.

    Чаще всего жителей Подмосковья на консультациях интересуют вопросы правильного оформления удостоверений о захоронении, оформления семейных (родовых) захоронений и получения разрешений на установку надмогильных сооружений (надгробий).

    Найти консультантов Центра мемориальных услуг в офисах «Мои Документы» можно по баннеру, расположенному рядом с местом проведения консультаций, и узнать по наличию форменной одежды.

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