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    В Подмосковье утром 7 октября загруженность дорог достигла 4 баллов

    Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

    Загруженность дорог Московской области утром в среду, 7 октября, составила 4 балла. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

    Основные затруднения зафиксировали в сторону Москвы на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Калужском, Киевском и Пятницком шоссе, а также на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».

    Минтранс Подмосковья призывает водителей быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

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