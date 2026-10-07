В Подмосковье утром 7 октября загруженность дорог достигла 4 баллов
Загруженность дорог Московской области утром в среду, 7 октября, составила 4 балла. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.
Основные затруднения зафиксировали в сторону Москвы на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Калужском, Киевском и Пятницком шоссе, а также на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».
Минтранс Подмосковья призывает водителей быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.
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