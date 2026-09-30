Скрининг здоровья в Воскресенске прошли 3,5 тысячи человек за неделю

В поликлиниках Воскресенска завершилась акция «7/57. Старт в долголетие». За неделю диспансеризацию прошли 1,2 тысячи взрослых, еще тысяча пациентов находились под диспансерным наблюдением. Специалисты провели более тысячи телемедицинских консультаций. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Диспансеризация позволяет выявлять факторы риска и заболевания на ранних этапах, в том числе изменения артериального давления, уровня сахара и холестерина, которые не всегда заметны по самочувствию.

Диспансерным наблюдением за время мероприятия охватили тысячу пациентов с хроническими заболеваниями и другими состояниями, требующими регулярного контроля.

С помощью телемедицинских технологий специалисты могли обсуждать результаты обследований, уточнять диагнозы, консультироваться с коллегами и определять дальнейшую тактику лечения.

«Итоги недели еще показали, насколько важны доступная профилактика и внимательное отношение к собственному самочувствию. Не стоит ждать появления тревожных симптомов: многие изменения можно обнаружить заранее и вовремя принять необходимые меры. Благодарим всех жителей, которые приняли участие в акции, прошли обследования и привели своих близких», — рассказала заведующая Центром здоровья Татьяна Власова.

Профилактическое обучение также стало частью программы. Школы для пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями посетили 248 человек. На занятиях специалисты рассказывали о контроле состояния, правильном приеме назначенных препаратов, наблюдении за показателями здоровья и способах снизить риск осложнений.