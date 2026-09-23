Подмосковный врач Муравьева: резкий набор веса чаще всего не связан с гормонами

В Воскресенской больнице в рамках рубрики «Задай вопрос врачу» разобрали одну из самых частых жалоб пациентов — резкий набор веса. О том, почему не стоит списывать лишние килограммы на гормональный сбой и тратить средства на ненужные анализы, рассказала заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе, врач-эндокринолог Наталья Муравьева.

Многие пациенты при увеличении массы тела сразу предполагают эндокринную проблему и оплачивают дорогостоящие исследования. Врач призвала отказаться от паники и самодиагностики.

«Если вы стали резко набирать вес, не спешите бежать в лабораторию и бесконтрольно сдавать анализы на гормоны. В подавляющем большинстве случаев причина кроется в банальном энергетическом дисбалансе: организм получает калорий больше, чем успевает расходовать при текущем уровне активности. Прежде всего честно оцените свой рацион, скрытые калории и суточный расход энергии», — сказала Наталья Муравьева.

Исследовать гормональный профиль стоит лишь в том случае, когда к набору веса присоединяются сбой менструального цикла, отечность, ухудшение состояния кожи, а также выпадение волос.

При этом определять необходимость проверки гормонов должен исключительно специалист после очного осмотра.

Если показатели на весах начали расти и это сопровождается другими тревожными симптомами, первым шагом должна стать запись к участковому терапевту. Доктор проведет первичную оценку состояния здоровья и при наличии медицинских оснований бесплатно выдаст направления на необходимые исследования по полису ОМС, а также направит к профильному специалисту.