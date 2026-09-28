Спортсмена с тяжелым дефицитом калия спасли в больнице в Домодедове

В Домодедовской больнице врачи оказали экстренную помощь 38-летнему мужчине, у которого внезапно развилась выраженная мышечная слабость. Об этом случае рассказала заведующая анестезиолого-реанимационным отделением Ксения Рязанцева.

Состояние резко ухудшилось, когда мужчина спускался по лестнице в своем доме: он потерял контроль над движениями рук и ног и упал, получив несколько ссадин.

Пациента обследовали кардиолог, невролог и травматолог. Анализы показали критическое снижение уровня калия в крови — 1,8 ммоль/л при норме 3,5–5,1. Медики немедленно начали восполнять дефицит электролита и проводить инфузионную терапию, одновременно контролируя жизненно важные показатели и устанавливая причину нарушения.

«Гипокалиемия может привести к серьезным нарушениям работы жизненно важных органов и систем — от мышечной слабости до остановки сердца», — пояснила Ксения Рязанцева.

Позднее выяснилось, что пациент активно занимается тяжелыми видами спорта. По данным врачей, резкое ухудшение самочувствия было связано с чрезмерными физическими нагрузками и самостоятельным приемом биологически активных добавок.

Специалисты напоминают, что интенсивные тренировки и использование БАДов требуют разумного подхода и медицинского контроля: попытки самостоятельно влиять на состояние организма могут привести к серьезным последствиям.