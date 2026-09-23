Итоги выборов подвели в Зарайске

Итоги трехдневного голосования, проходившего 18–20 сентября, подвели в Московской области на всех уровнях, в том числе и в Зарайске. Сформированы новые составы Государственной думы, Московской областной думы и местных советов.

В Зарайске 33 избирательных участка работали все три дня. Явка оставалась высокой, голосование — прозрачным. За ходом процедуры следили наблюдатели: представители политических партий и кандидатов.

«Вижу, как меняется Зарайск: ремонтируются дороги, благоустраиваются дворы, появляются новые площадки. Приятно, что власть слышит жителей. Хочется, чтобы эта работа продолжалась, поэтому мой выбор — за тех, кто реально работает», — поделилась жительница Зарайска Татьяна Смирнова.

Председатель совета депутатов Зарайска Елена Белкина отметила, что жители округа в очередной раз показали высокую гражданскую активность и доверие к партии. «Для нас, депутатов местного совета, это ориентир в работе — от бюджета до благоустройства. Будем и дальше оправдывать это доверие конкретными делами», — отметила депутат от «Единой России».

«Единая Россия» одержала победу по федеральному списку во всех без исключения регионах страны. По партийным спискам кандидаты от партии получили 65% мандатов, по одномандатным округам — 92%, или 208 мест из 225. Всего в Единый день голосования прошло более 2200 избирательных кампаний, замещены 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей.