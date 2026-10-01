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    Заместителей председателя Мособлдумы VIII созыва избрали на заседании 1 октября

    Фото: Евгений Пронин

    В Московской областной думе восьмого созыва сформировали новый руководящий состав. Как сообщили в пресс-службе регионального парламента, на первом заседании 1 октября депутаты утвердили кандидатуры заместителей председателя.

    Должность первого вице-спикера занял Олег Рожнов. Посты заместителей председателя распределили между собой Линара Самединова и Александр Наумов.

    Руководство регионального парламента сформировали с учетом представительства всех политических сил.

    От фракции «Единая Россия» в команду вошел Михаил Терентьев, от «Справедливой России» — Игорь Чистюхин, от КПРФ — Николай Васильев, от ЛДПР — Владимир Бутенко, а от партии «Новые люди» — Лев Закиров.

    «В руководящем составе представлены все фракции. Принимаемые решения должны учитывать разные точки зрения, а заместители председателя — обеспечивать эту связь между политическими силами и руководством Думы. Каждый из избранных имеет за плечами серьезный опыт работы — и в региональном парламенте, и „на земле“», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

    В ходе заседания также официально зарегистрировали парламентские фракции. Глава регионального парламента назвал эффективную работу всего депутатского корпуса приоритетом.

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