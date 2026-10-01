Заместителей председателя Мособлдумы VIII созыва избрали на заседании 1 октября

В Московской областной думе восьмого созыва сформировали новый руководящий состав. Как сообщили в пресс-службе регионального парламента, на первом заседании 1 октября депутаты утвердили кандидатуры заместителей председателя.

Должность первого вице-спикера занял Олег Рожнов. Посты заместителей председателя распределили между собой Линара Самединова и Александр Наумов.

Руководство регионального парламента сформировали с учетом представительства всех политических сил.

От фракции «Единая Россия» в команду вошел Михаил Терентьев, от «Справедливой России» — Игорь Чистюхин, от КПРФ — Николай Васильев, от ЛДПР — Владимир Бутенко, а от партии «Новые люди» — Лев Закиров.

«В руководящем составе представлены все фракции. Принимаемые решения должны учитывать разные точки зрения, а заместители председателя — обеспечивать эту связь между политическими силами и руководством Думы. Каждый из избранных имеет за плечами серьезный опыт работы — и в региональном парламенте, и „на земле“», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

В ходе заседания также официально зарегистрировали парламентские фракции. Глава регионального парламента назвал эффективную работу всего депутатского корпуса приоритетом.