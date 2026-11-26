Утром в четверг, 26 ноября, загрузка дорог Московской области составила пять баллов. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

На дорогах региона зафиксировано 855 тыс. автомобилей, что на 19,5% меньше по сравнению со средними значениями прошлого месяца.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассе М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и пропускать пешеходов.