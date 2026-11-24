Игра «Риск» в рамках проекта «Кубок Рекрут» прошла в молодежном центре «Крылья» в Щелкове. Первое место заняли воспитанники Центра допризывной подготовки молодежи Богородского округа.

Соперниками юнармейцев стали 12 команд из Балашихи, Щелкова, Лосино-Петровского, Фрязино, Мытищ, Дзержинского, Долгопрудного и других городов Подмосковья. Ребята из Богородского округа опередили конкурентов с заметным отрывом.

За три часа участникам предстояло ответить на сотни сложных вопросов. Испытание состояло из трех тематических блоков, посвященных главным сражениям Великой Отечественной войны, маршалам Победы, а также Сталинградской битве в прозе, стихах и живописи.

В финальном блоке командам нужно было не просто вспомнить исторические факты, но и соотнести их с культурным наследием — объяснить, как художники, поэты и писатели осмысляли переломные события. Организаторы отдельно отметили высокий уровень подготовки ребят из Богородского округа и их знание истории.