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    Презентация книги об истории округа прошла в Чехове

    Фото: Пресс-служба администрации м. о. Чехов

    В Центральной библиотеке Чехова прошла презентация книги «Известная неизвестная Лопасня», которая рассказывает об истории края с древнейших времен до наших дней. Автор книги — Сергей Воробей, житель деревни Солнышково, военный врач по образованию.

    Работа над очерком заняла у него около трех лет. В издании собраны около 200 иллюстраций: фотографии, рисунки и копии исторических документов.

    Поздравили автора с выходом книги настоятель Богородицерождественского храма села Васькино протоиерей Александр Смолиевский и историк, краевед Александр Дудин. Также на мероприятии присутствовали юные жители Чехова. Участники узнали, как Лопасня из небольшого поселения получила статус уездного города. Они также обсудили происхождение названий местных сел и деревень, вклад Антона Чехова в развитие Лопасненсого края, захоронение потомков Александра Пушкина и усыпальницу братьев Орловых. Еще одной темой беседы стало происхождение Офицерского поселка. Кроме того, присутствующие услышали интересные факты о деревне Солнышково и узнали особенности расположения дорог и переправ в округе.

    «Лопасня — небольшой край, на котором сосредоточено удивительно много важнейших для государства исторических и культурных событий, побед и достижений, памятников и фактов российской истории. История Лопасни и ее окрестностей неотделима от истории России и тесно связана с развитием российской государственности. Причем не только российской», — отметил Сергей Воробей.

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