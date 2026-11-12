Пенсионеры из Богородского округа побывали на экскурсии в Павловском Посаде

Путешествие началось с Дома‑музея Вячеслава Васильевича Тихонова. По словам участников, в этих стенах словно оживают любимые кинокартины. Личные вещи актера, старые фотографии, бережно сохраненные детали интерьера — все это шаг за шагом раскрывает историю жизни легенды советского кино. Гости не просто рассматривали экспонаты, а заново вспоминали знаковые роли и фильмы, ставшие частью культурного кода целой страны.

Следующей точкой маршрута стал историко‑художественный музей, который открыл перед гостями богатое наследие Павловского Посада. Здесь история города предстала во всем многообразии: от атмосферы купеческого быта до всемирно известного платочного промысла. Каждый зал — как отдельная глава: можно было буквально почувствовать эпоху через предметы, которыми пользовались люди столетие назад, и восхититься тонкостью работы мастеров, создававших знаменитые платки. Для участников поездки этот день стал не просто экскурсией, а настоящим путешествием сквозь время.