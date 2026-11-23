В молодежном центре «Олимпиец» в Воскресенске 19 ноября прошел областной фестиваль волонтерского движения «Сердце есть у каждого». Мероприятие собрало активных ребят из Воскресенска, Орехово-Зуева, Егорьевска и Одинцова.

В фестивале приняли участие команды по шесть человек в возрасте от 14 до 21 года. Для молодых добровольцев это стало возможностью рассказать о своей деятельности, обменяться опытом и узнать что-то новое.

Творческим стартом дня стал конкурс видеовизиток. Волонтеры представили деятельность своих объединений, поделились реализованными проектами и порассуждали о том, каким они видят волонтерство через 5–10 лет, а также передали напутствия будущим добровольцам.

В основной части фестиваля прошел тематический квест. На станциях ребят ждали задания разной степени сложности, позволившие проявить смекалку, командный дух и творческие способности.

«Подобные фестивали чрезвычайно важны. Они не просто объединяют самых активных и творческих ребят, но и заряжают их новыми идеями, дарят вдохновение для дальнейшей работы», — подчеркнул директор молодежного центра «Олимпиец» Андрей Баранов.

Оценивало выступления жюри, в состав которого вошли председатель Воскресенского отделения Ассоциации ветеранов СВО Олег Стегура и руководитель Регионального ресурсного центра поддержки добровольчества и НКО «Волонтеры Подмосковья» Орехово-Зуевского округа Петр Галушкин.

По итогам фестиваля первое место заняла команда «ОПГ — особо полезная группировка» из Одинцовского молодежного центра, второе — «Сердца в унисон» из Воскресенска, третье — «Маяковские» из Егорьевска.