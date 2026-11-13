360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Ребенка с редкой патологией кишечника спасли в МОЦОМД

    Архив
    Фото: Архив/МОЦОМД

    Хирурги Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) спасли трехлетнего мальчика с редкой патологией кишечника, вызвавшей нарушение его кровоснабжения. Ребенку потребовалась сложная операция с удалением поврежденного участка кишки, сообщили в Министерстве здравоохранения региона.

    Маленький пациент поступил в больницу с сильными болями в животе. Первое обследование с применением лапароскопии не выявило явной хирургической патологии, однако спустя двое суток состояние мальчика ухудшилось: боли усилились, появилось вздутие. Во время повторного вмешательства врачи обнаружили инвагинацию — состояние, при котором один участок кишечника внедряется в другой.

    Хирурги удалили поврежденную часть тонкой кишки и восстановили ее целостность, соединив здоровые участки.

    «Кишечная инвагинация крайне редка для детей трех лет. Обычно она встречается у младенцев. В нашем случае не было органической причины — вероятнее всего, патология возникла на фоне дискинезии кишечника. Это был сложный функциональный сбой, потребовавший реконструктивной операции», — отметил заведующий отделением детской хирургии МОЦОМД Владимир Трунов,

    После операции ребенок восстановился и уже выписан домой под наблюдение врачей по месту жительства.

    Специалисты напоминают, что нарастающая боль в животе, вздутие и тошнота у детей требуют повторного обращения за медицинской помощью, даже если первоначальное обследование не выявило серьезных нарушений.

    Читайте также

    Подмосковный врач Сарецян: при диабете необязательно отказываться от сладкого

    Подмосковный врач Багомедова: постоянная жажда — признак развития диабета

    Подмосковный врач Азанова: ВПЧ — главная причина возникновения бородавок у детей

    Подмосковный врач Сарецян: при диабете необязательно отказываться от сладкого

    Подмосковный врач Багомедова: постоянная жажда — признак развития диабета

    Подмосковный врач Азанова: ВПЧ — главная причина возникновения бородавок у детей