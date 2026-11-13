Ребенка с редкой патологией кишечника спасли в МОЦОМД

Хирурги Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) спасли трехлетнего мальчика с редкой патологией кишечника, вызвавшей нарушение его кровоснабжения. Ребенку потребовалась сложная операция с удалением поврежденного участка кишки, сообщили в Министерстве здравоохранения региона.

Маленький пациент поступил в больницу с сильными болями в животе. Первое обследование с применением лапароскопии не выявило явной хирургической патологии, однако спустя двое суток состояние мальчика ухудшилось: боли усилились, появилось вздутие. Во время повторного вмешательства врачи обнаружили инвагинацию — состояние, при котором один участок кишечника внедряется в другой.

Хирурги удалили поврежденную часть тонкой кишки и восстановили ее целостность, соединив здоровые участки.

«Кишечная инвагинация крайне редка для детей трех лет. Обычно она встречается у младенцев. В нашем случае не было органической причины — вероятнее всего, патология возникла на фоне дискинезии кишечника. Это был сложный функциональный сбой, потребовавший реконструктивной операции», — отметил заведующий отделением детской хирургии МОЦОМД Владимир Трунов,

После операции ребенок восстановился и уже выписан домой под наблюдение врачей по месту жительства.

Специалисты напоминают, что нарастающая боль в животе, вздутие и тошнота у детей требуют повторного обращения за медицинской помощью, даже если первоначальное обследование не выявило серьезных нарушений.