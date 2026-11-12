Журналистов из Серпухова наградили за фильм о рабочей династии

Коллективу Серпуховского информационного агентства 11 ноября вручили благодарность Московской областной организации профсоюза работников госучреждений. Поводом стал сюжет «В Аравии работают семьями», который представлял Подмосковье на конкурсе «Профсоюз крупным планом».

Награду вручила председатель Серпуховской территориальной организации профсоюза Галина Улитина. Директор агентства Мария Панкратьева приняла благодарность от коллектива.

Автор сюжета — главный редактор «ОТВ-Серпухов» Олеся Акинфеева. Работа вошла в финальный шорт-лист конкурса, который проводился в рамках III Международного кинофестиваля «Антарес» 2026. В программе фестиваля было представлено более 170 фильмов из 44 стран, а в шорт-лист конкурса отобрали 42 ролика со всей России.

Жюри оценивало работы в трех номинациях: «Моя профессия — моя история», «Наш профсоюз — наши возможности» и «Герой моего предприятия». Финальные работы показывали на площадках фестиваля в Москве, на цифровой платформе «Антарес LIVE» и в медиаресурсах Федерации независимых профсоюзов России.

Конкурс проводят Федерация независимых профсоюзов России и Ассоциация «Безопасность и качество». Его задача — рассказывать о профсоюзном движении и современном мире труда через личный взгляд самих работников.