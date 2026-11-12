Еще 1,5 тысячи автомобилистов оштрафовали за неправильную парковку в Подмосковье

В Московской области с начала ноября к административной ответственности привлекли 1488 автомобилистов по обращениям жителей через сервис «Народный инспектор». Общая сумма назначенных штрафов превысила 7,1 миллиона рублей, сообщили в региональном Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

За этот период ведомство получило 2233 сообщения о нарушениях. Подавляющее большинство подтвержденных случаев связано с парковкой на газонах и других озелененных участках — 1436. Еще 51 нарушение касалось автомобилей, мешавших вывозу мусора с контейнерных площадок. В одном случае зафиксировали незаконный сброс отходов из транспортного средства.

«С целью фиксации случаев безответственного поведения водителей, которые оставляют машины на газонах, перегораживают контейнеры и занимают детские площадки в регионе работает приложение „Народный инспектор“», — уточнили в министерстве.

Это удобный и современный способ выявления правонарушений.

Необходим лишь смартфон с установленным мобильным приложением «Добродел», чтобы снять и отправить короткий видеоролик. Главное, что каждый неравнодушный может свой вклад и сделать область чище», — ранее отмечал вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

Сервис «Народный инспектор» доступен в мобильном приложении «Добродел». Чтобы сообщить о нарушении, достаточно записать короткое видео и отправить его через приложение. Таким способом жители могут пожаловаться на парковку на газонах и детских площадках, автомобили, перекрывающие доступ мусоровозам, и незаконный сброс отходов.