В Подмосковье стартовал региональный этап премии «Студент года»

Студенты колледжей и вузов Подмосковья могут подать заявки на региональный этап премии «Студент года». Участники поборются за победу в индивидуальных и командных номинациях, а лучшие представят регион на всероссийском финале. Прием заявок продлится до 19 октября. Об этом сообщили в региональном министерстве информационной и молодежной политики.

Всего предусмотрено 13 номинаций: семь индивидуальных и шесть коллективных. Среди командных направлений — добровольческая и патриотическая деятельность, спорт, студенческие медиа, творчество и работа студенческих советов. Личные номинации охватывают достижения в науке, спорте, творчестве и медиасфере. Полный перечень опубликован на официальном сайте премии.

«Наши студенты регулярно побеждают в олимпиадах, организуют масштабные волонтерские акции, создают медиапроекты и достойно защищают честь региона на крупных федеральных площадках. Российская национальная премия „Студент года“ — это как раз тот проект, где каждый может заявить о себе и выйти на всероссийский уровень», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Для победителей и лауреатов регионального этапа подготовили дополнительные возможности. Они смогут пройти в федеральный финал, получить сертификаты на путешествия по России в рамках программы «Больше, чем путешествие», пройти стажировки у профильных работодателей и посетить закрытые экскурсии в федеральные органы власти.

Чтобы принять участие, необходимо зайти на сайт конкурса, выбрать подходящую номинацию и нажать кнопку «Подать заявку». Организаторы рекомендуют внимательно и подробно заполнить все поля формы.