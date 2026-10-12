Химкинская больница приняла участие в спартакиаде «Большие гонки»

Команда Химкинской клинической больницы приняла участие в 15-й спартакиаде «Большие гонки», которая состоялась 10 октября в Дубне. В соревнованиях встретились 30 команд медработников. Химкинскую больницу представили шесть участников команды «Химкинские кентавры».

Программа включала несколько испытаний на силу, ловкость и выносливость. Участники соревновались в женских боях гладиаторов и мужской борьбе сумо, проходили полосу препятствий и участвовали в двух эстафетах. Соревнования продолжались почти пять часов.

Главный медбрат Химкинской клинической больницы Роман Мелешин отметил, что взаимовыручка и поддержка коллег играют важную роль в работе коллектива. Он поблагодарил участников и болельщиков, которые поддерживали команду на протяжении состязаний.

По итогам спартакиады представители больницы получили награду за участие. Для коллектива соревнования стали возможностью проявить себя за пределами профессиональной деятельности и укрепить командный дух.