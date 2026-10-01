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    Педагог из Раменского вошел в топ-10 конкурса «Мастер года»

    Фото: Министерство образования московской области

    1 октября на торжественной церемонии наградили лучших преподавателей Всероссийского конкурса среди педагогических работников системы среднего профессионального образования «Мастер года». В число десяти лучших педагогов страны вошел представитель Московской области — преподаватель Раменского колледжа Никита Ангеловский. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

    Ангеловский вошел в топ-10 финалистов, продемонстрировав высокий уровень профессионального мастерства. Эксперты отметили глубокую методическую проработку занятий, умение педагога вовлечь студентов в образовательный процесс, а также наглядную связь обучения с реальной индустрией.

    Важным этапом выступления конкурсанта стал открытый урок по монтажу и пусконаладке систем позиционирования альтернативной энергетики. Занятие показало переход от теоретического образования к практической профессиональной деятельности.

    Сейчас педагог готовится к заключительному испытанию «Влюбить в профессию». Имя победителя объявят 2 октября на торжественной церемонии закрытия финала.

    Ангеловский участвует в федеральном проекте «Профессионалитет» по отрасли «Радиоэлектроника», он директор центра дополнительного образования «Инженерный центр „Первопроходец“» и разработчик образовательных программ и цифрового контента по радиоэлектронике.

    Всероссийский конкурс «Мастер года» проводится в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети». Организаторы — Министерство просвещения Российской Федерации и Общероссийский Профсоюз образования. Федеральный оператор конкурса — Институт развития профессионального образования.

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