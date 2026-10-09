Роботизированную молочную ферму построят в Сергиевом Посаде к 2031 году

В Сергиево-Посадском городском округе планируют построить роботизированную молочную ферму стоимостью один миллиард рублей. Соглашение о реализации проекта на выставке «Золотая осень» подписали заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин и председатель СПА (к) «Кузьминский» Олег Хахунов. Комплекс рассчитан на 1,2 тысячи голов крупного рогатого скота и позволит получать до 12 тысяч тонн сырого молока ежегодно. Завершить строительство планируют в 2031 году.

Вячеслав Духин пояснил, что Подмосковье перерабатывает более трех миллионов тонн молока в год, поэтому региону необходимо наращивать собственное производство сырья.

«Новая ферма будет строиться как высокотехнологичный комплекс. Здесь планируется применять современные цифровые решения, которые автоматизируют доение, позволяют вести учет показателей и управлять стадом на основе данных. Такой подход повышает эффективность производства», — сказал он.

СПА (к) «Кузьминский» работает с 1963 года. Предприятие разводит голштинский скот и производит сырое молоко. В распоряжении хозяйства находится более 3,6 тысячи гектаров земли, а общее поголовье составляет более двух тысяч животных.

На предприятии тестируют разработки компании «Маслов Групп». Среди них — робот «Поток», самостоятельно выполняющий доение и фиксирующий индивидуальные показатели коров, ошейник «Пульс» для определения периода охоты и идентификации животных, а также система «Арка», которая объединяет сведения о поголовье, здоровье, воспроизводстве и надоях.

В 2025 году «Кузьминский» получил 48 миллионов рублей госоддержки. Средства направили на развитие племенного животноводства, производство молока, страхование и проведение агротехнологических работ.