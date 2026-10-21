В Подмосковье упростили внесение изменений в генпланы

В Подмосковье упростили процесс внесения изменений в генеральные планы территорий. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

Цифровая форма стала «умнее» и удобнее: заявителю теперь нужно заполнять вручную гораздо меньше полей. Достаточно ввести кадастровый номер, и система сама проверит информацию, подтянув нужные сведения. «Это экономит время жителей и бизнеса, сводит к минимуму риск случайных ошибок, а значит, и количество отказов сокращается», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Генеральный план определяет, где проложат новые дороги, построят школы, детские сады, поликлиники и стадионы. Услуга «Внесение изменений в генеральный план» доступна в разделе «Земля» — «Кадастр и регистрация прав». Воспользоваться ей могут индивидуальные предприниматели, физические и юридические лица.

Система проверит корректность кадастрового номера и попадание участка в зоны с особыми условиями использования территории. Затем сервис автоматически заполнит данные об участке, включая сведения о действующем генплане, посчитает общую площадь всех участков из заявки и проверит, находятся ли они в пределах одного городского округа. По кадастровому номеру сформируются справочники: можно выбрать подходящие функциональные зоны и посмотреть, в границы каких населенных пунктов допустимо включить земельный участок.

Пакет документов сократили до минимума. Заявителям потребуется предоставить только доверенность, если заявку подает представитель, или согласие остальных владельцев, если недвижимость находится в долевой собственности. Готовое решение об учете предложений поступит в личный кабинет пользователя.