Педагогический форум прошел в Наро-Фоминске

8 октября в Наро-Фоминском городском округе в рамках марафона педагогических идей клуба «Профессионал» состоялся мастер-класс «Конкурсы профессионального мастерства как новый тип педагогического взаимодействия». Главными участниками мероприятия стали 19 молодых специалистов — участников муниципального этапа конкурса «Педагогический дебют» текущего года.

Мастер-класс открыли лауреат областного конкурса «Учитель года Подмосковья — 2026» Карина Одинцова и руководитель муниципального клуба «Профессионал», неоднократный победитель педагогических конкурсов Наталья Архарова. Конкурсант и наставник, учителя наро-фоминских школ № 3 и № 5, при подготовке к «Учителю года» работали совместно и поделились накопленным опытом с коллегами.

В ходе марафона молодые педагоги представили презентации «У меня это хорошо получается». Учитель истории и обществознания селятинской школы № 2 Евгений Науменко отметил, что его сильная сторона — умение учить и мыслить исторически. Ксения Бондарь, учитель начальных классов школы № 6 и призер регионального конкурса «Мой урок по ФГОС», рассказала о воспитании коллектива и уважении к личности ребенка, а также о формировании навыка осознанного чтения через «дневник читателя».

Людмила Воронина, учитель русского языка и литературы апрелевской школы № 1, победитель муниципального этапа конкурса «Учитель года» прошлого года, в этом году представит Наро-Фоминский округ на областном уровне. Она поделилась опытом подготовки открытых уроков в рамках «Творческой мастерской» марафона.

Марафон продолжался целый день. По мнению организаторов, мероприятие показало, что профессиональный драйв в наро-фоминском образовании сохраняется: одни педагоги делятся наработками, другие перенимают опыт. Конкурсы профессионального мастерства постепенно превращаются в живое сообщество, где опыт передается от сердца к сердцу.