Смотр техники к зимнему сезону прошел в Солнечногорске

23 октября в городском парке культуры и отдыха Солнечногорска состоялся ежегодный смотр техники для содержания территории в осенне-зимний период. Комиссия оценила готовность к уборке в условиях повышенного количества осадков.

Первый заместитель главы Солнечногорска Виталий Тушинов рассказал, что парк обеспечен уборочными машинами почти вдвое больше установленного норматива. В распоряжении специалистов муниципального предприятия «ДЕЗ г. о. Солнечногорск» находятся девять единиц техники.

Для обслуживания территории предусмотрены самосвал, предназначенный для вывоза мусора и снега, комбинированная дорожная машина для механизированной обработки покрытия, три средних и два малых трактора. Более крупные модели будут использовать на основных дорожках, а компактные — в местах с ограниченным доступом. Весь представленный транспорт закреплен исключительно за парком и предназначен для уборки подъездных территорий, тротуаров и зон массового пребывания людей.

Специалисты располагают необходимым запасом противогололедных материалов. Для обработки пешеходных маршрутов подготовлена песчано-соляная смесь в полном объеме. На участках возле воды, где применение соли запрещено, будут использовать гранитную крошку. Она позволит снизить риск скольжения без ущерба для окружающей среды.

Проверили и готовность персонала, занятого ручной уборкой. Штат полностью укомплектован, однако при обильных снегопадах в округе предусмотрена возможность привлечения дополнительных работников. Для оперативного увеличения числа сотрудников используют систему «Яндекс.Смена», через которую жители могут устроиться на почасовую работу.

«В прошлом году эта система очень хорошо себя зарекомендовала: многие жители откликнулись, приходили со своим инвентарем и даже с собственной уборочной техникой. Это отличная возможность для горожан дополнительно заработать, а для округа — оперативно справиться с пиковыми нагрузками», — сказал Виталий Тушинов.

По результатам смотра участники подтвердили полную готовность городского парка Солнечногорска к осенне-зимнему сезону. Имеющиеся ресурсы позволят поддерживать территорию в надлежащем состоянии при любых погодных условиях.