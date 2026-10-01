Новую котельную запустили в деревне Судниково в Волоколамском округе

Новую блочно-модульную котельную ввели в эксплуатацию в Волоколамском округе. Открытие объекта состоялось при участии главы муниципалитета Натальи Козловой, специалистов «Мособлгаза», депутатского корпуса и местных жителей.

Котельная будет работать круглогодично в автоматическом режиме. Для жителей деревни Судниково это означает, что стабильное горячее водоснабжение в их домах теперь будет в течение всего года — и летом, и зимой.

После символического пуска газа в систему для местных жителей провели небольшую экскурсию. Мощность котельной составит 4,2 Мегаватта, здесь установлены три котла и самое современное и безопасное оборудование.

Теплом и горячей водой котельная будет обеспечивать не только жилые дома, но и важнейшие социальные объекты деревни Судниково — недавно открывшийся медицинский пункт, школу, детский сад и дом культуры.