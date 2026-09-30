Воспитанники центра боевых искусств из Лобни стали призерами двух турниров
Воспитанники центра боевых искусств «Молодая гвардия» из Лобни 27 сентября выступили сразу на двух турнирах. По итогам соревнований они завоевали пять медалей.
В Москве на соревнованиях по тхэквондо ИТФ отличились три спортсмена. Евгения Соловьева завоевала золото в спарринге, поднявшись в более тяжелую весовую категорию из-за отсутствия соперниц в своей. Аркадий Кравчук занял первое место в формальном комплексе. Сергей Шайдулин также победил в формальном комплексе и стал бронзовым призером в спарринге.
В этот же день в Твери на турнире по боксу лобненец Некруз Абдулложонов завоевал золотую медаль.
Центр боевых искусств «Молодая гвардия» в Лобне создан при поддержке ветеранов ВДВ, спецподразделений ФСБ «Альфа» и «Вымпел», а также Терского казачьего войска. Здесь работают секции по боксу, тхэквондо, каратэ, айкидо, кикбоксингу и другим видам единоборств.