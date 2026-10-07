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    Автобусы до аэропорта Жуковский перевезли почти 579 тысяч пассажиров

    Фото: АО «Мострансавто»

    С начала 2026 года на маршруте № 441 «Жуковский (5 мкр.) — м. Котельники» совершено более 578,9 тыс. поездок. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

    Маршрут обеспечивает транспортное сообщение с аэропортом Жуковский и вошел в пятерку лидеров по пассажиропотоку среди 16 маршрутов Мострансавто, следующих до аэропортов.

    Всего с начала 2026 года пассажиры совершили более 7,9 млн поездок на автобусных маршрутах компании, связывающих города Московской области с аэропортами Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский.

    Мострансавто также напоминает о правилах провоза ручной клади и багажа. Ручную кладь можно провозить бесплатно, если сумма ее длины, ширины и высоты не превышает 120 см. За провоз багажа размером до 180 см по сумме трех измерений взимается отдельная плата.

    В городском сообщении стоимость провоза багажа составляет 73 рубля. В пригородном сообщении тариф зависит от расстояния: 73 рубля — до 25 км включительно, 146 рублей — свыше 25 до 50 км включительно, 219 рублей — свыше 50 км.

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