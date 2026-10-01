360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Лекцию о принципах здорового долголетия провели в больнице в Домодедове

    Фото: Домодедовская больница

    В Домодедовской больнице отметили Международный день пожилого человека профильной лекцией о принципах активной жизни в старшем возрасте. Как сообщили в медучреждении, мероприятие прошло 1 октября в Центре медицины здорового долголетия и профилактики.

    Врач медицинской профилактики Алина Потапова обсудила со слушателями ключевые аспекты сохранения здоровья. Она уделила внимание профилактике остеопороза, сбалансированному рациону и необходимости регулярных физических нагрузок.

    Отдельно специалист остановилась на когнитивном здоровье, подчеркнув, что социальная вовлеченность, посещение культурных событий и тренировка памяти защищают мозг от возрастных изменений.

    «В старшем возрасте профилактика остеопороза, контроль питания и регулярная физическая нагрузка — это основа сохранения мобильности и самостоятельности», — отметила Алина Потапова.

    Организаторы подчеркнули, что просветительские встречи помогают сохранять высокое качество жизни пациентов.

    В больнице выразили уверенность в том, что забота о старшем поколении — это фундамент общественного здоровья.

    Читайте также

    Молодогвардейцы провели более 30 мероприятий для пожилых жителей Подмосковья

    Всероссийская акция «10 тысяч шагов к жизни» прошла в Люберцах

    Лекцию о профилактике болезней легких провели для пенсионеров в Белоомуте

    Молодогвардейцы провели более 30 мероприятий для пожилых жителей Подмосковья

    Всероссийская акция «10 тысяч шагов к жизни» прошла в Люберцах

    Лекцию о профилактике болезней легких провели для пенсионеров в Белоомуте