Жителей Подмосковья предостерегли от участия в схемах с переводом денег

Участие в схемах с переводом и обналичиванием добытых нечестным путем денег влечет за собой ответственность. Об этом напомнило Главное управление региональной безопасности Московской области.

Злоумышленники нередко предлагают такую «подработку» под видом простой финансовой операции или легкого заработка.

Однако передача банковских реквизитов, получение чужих средств с последующим переводом или снятием наличных может повлечь уголовную ответственность, даже если человек не знал о преступном происхождении денег.

Жителям рекомендуют не сообщать посторонним данные карт и онлайн-банка, не проводить сомнительные операции через свои счета и не доверять обещаниям быстрого гарантированного дохода. Отдельно специалисты советуют объяснять эти риски подросткам, которых также могут пытаться вовлечь в подобные схемы.

О подозрительных предложениях следует сообщать в правоохранительные органы.