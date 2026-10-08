Ученые МФТИ разработали технологию доставки наночастиц к опухолевым клеткам

Ученые Московского физико-технического института в Московской области разработали технологию адресной доставки наночастиц к опухолевым клеткам. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья со ссылкой на МФТИ.

В основе разработки — золотые нанозвезды, которые могут находить раковые клетки и использоваться одновременно для диагностики и фотометрической терапии. Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда, статья опубликована в European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics.

Ученые МФТИ предложили использовать лектины — белки, способные распознавать особые углеводные структуры на поверхности опухолевых клеток, — для точной доставки наночастиц в зону поражения.

«Наша идея состояла в том, чтобы распознать эти изменения с помощью лектинов и использовать их как проводники для адресной доставки наночастиц. Такой подход особенно важен для опухолей, у которых классические терапевтические мишени отсутствуют», — пояснила руководитель исследования, доктор биологических наук Виктория Шипунова, руководитель лаборатории биохимических исследований канцерогенеза МФТИ.

В ходе работы ученые создали наночастицы звездчатой формы из золота и модифицировали их лектинами. Наиболее эффективным оказался вариант с агглютинином соевых бобов (SBA), который обеспечил более избирательное связывание с опухолевыми клетками по сравнению с клетками сосудистой ткани.

После доставки в опухоль нанозвезды под воздействием ближнего инфракрасного света преобразуют энергию излучения в тепло. Это позволяет локально воздействовать на опухолевую ткань, минимизируя влияние на окружающие здоровые клетки.

После введения наночастиц и проведения одной процедуры фотометрической терапии подавление роста опухоли достигло 100% к 18-му дню наблюдений.

Новый подход расширяет возможности создания персонализированных методов лечения онкологических заболеваний.

МФТИ — один из ведущих научно-образовательных центров России.