В Подмосковье построят еще 17 тротуаров вдоль региональных дорог

В Московской области строят 17 новых тротуаров общей протяженностью около 15 километров вдоль региональных дорог. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Работы ведут в 11 округах. На объектах устраивают основания будущих тротуаров, устанавливают бордюрный камень и укладывают асфальтобетонное покрытие. Новые пешеходные дорожки обеспечат подход жителей к остановкам общественного транспорта, образовательным учреждениям и другим социально значимым объектам.

«На сегодняшний день специалисты ведут работы на 17 участках региональных дорог общей протяженностью порядка 15 километров», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Самый протяженный участок — в округе Шатура, где в селе Кривандино обустраивают около двух километров тротуаров на улицах Шмидта и Лесной. Они обеспечат подход к железнодорожной станции «Кривандино». В Егорьевске работы идут на Егорьевском шоссе между деревнями Песье и Астанино — там появится более 1,6 километра тротуара. В Наро-Фоминске обустраивают почти 1,4 километра пешеходной дорожки между микрорайонами Восточный и Октябрьский.

В Пушкинском округе тротуар протяженностью около 1,2 километра появится между остановками «Семеновское» и «Гараж» в селе Ельдигино. В Воскресенске строительство ведут на двух участках общей протяженностью 1,2 километра: на Школьной улице в селе Ашитково, где расположены школа «Траектория успеха» и дом культуры, а также на центральной улице поселка Виноградово, вблизи амбулатории и Виноградовской школы.

В Рузском округе работы продолжаются на трех участках общей протяженностью более километра в поселке Дубки — вблизи Приозерной и Восточной улиц. В Истре новые тротуары обустраивают в поселке Павловская Слобода и возле остановки «Поворот на Лечищево». В Кашире пешеходные дорожки появятся в поселке Ледово и на Каширском проспекте возле остановки «АЗС», а в Красногорске — на двух участках вблизи остановки «Поворот на ОПХ Отрадное».

В Минтрансе отметили, что строительство новых тротуаров на региональной дорожной сети направлено на повышение безопасности дорожного движения и создание комфортных условий для пешеходов.