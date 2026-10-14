360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    В Подмосковье построят еще 17 тротуаров вдоль региональных дорог

    Фото: Пресс-служба ГБУ МО "Мосавтодор"

    В Московской области строят 17 новых тротуаров общей протяженностью около 15 километров вдоль региональных дорог. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

    Работы ведут в 11 округах. На объектах устраивают основания будущих тротуаров, устанавливают бордюрный камень и укладывают асфальтобетонное покрытие. Новые пешеходные дорожки обеспечат подход жителей к остановкам общественного транспорта, образовательным учреждениям и другим социально значимым объектам.

    «На сегодняшний день специалисты ведут работы на 17 участках региональных дорог общей протяженностью порядка 15 километров», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

    Самый протяженный участок — в округе Шатура, где в селе Кривандино обустраивают около двух километров тротуаров на улицах Шмидта и Лесной. Они обеспечат подход к железнодорожной станции «Кривандино». В Егорьевске работы идут на Егорьевском шоссе между деревнями Песье и Астанино — там появится более 1,6 километра тротуара. В Наро-Фоминске обустраивают почти 1,4 километра пешеходной дорожки между микрорайонами Восточный и Октябрьский.

    В Пушкинском округе тротуар протяженностью около 1,2 километра появится между остановками «Семеновское» и «Гараж» в селе Ельдигино. В Воскресенске строительство ведут на двух участках общей протяженностью 1,2 километра: на Школьной улице в селе Ашитково, где расположены школа «Траектория успеха» и дом культуры, а также на центральной улице поселка Виноградово, вблизи амбулатории и Виноградовской школы.

    В Рузском округе работы продолжаются на трех участках общей протяженностью более километра в поселке Дубки — вблизи Приозерной и Восточной улиц. В Истре новые тротуары обустраивают в поселке Павловская Слобода и возле остановки «Поворот на Лечищево». В Кашире пешеходные дорожки появятся в поселке Ледово и на Каширском проспекте возле остановки «АЗС», а в Красногорске — на двух участках вблизи остановки «Поворот на ОПХ Отрадное».

    В Минтрансе отметили, что строительство новых тротуаров на региональной дорожной сети направлено на повышение безопасности дорожного движения и создание комфортных условий для пешеходов.

    Читайте также

    Вокальный ансамбль из Воскресенска стал призером всероссийского конкурса

    Свыше 200 объектов выставили на торги в Подмосковье за неделю

    Участок на торгах в Подмосковье (Волоколамск)

    Лекцию об экологической грамотности провели для школьников в Наро-Фоминске

    Новую детскую поликлинику достроят в Пушкино в декабре

    Подмосковный врач Малютина дала советы по защите здоровья новорожденных осенью

    В Ступино спасатели вскрыли дверь квартиры и вынесли пенсионерку

    Экскурсию на завод лаков и красок провели для школьников в Балашихе

    Очистку Инженерного пруда проведут в Дмитрове

    Полицейские провели лекцию о безопасности детей для родителей в Одинцове

    Электроснабжение главной КНС Левобережья обновят в Дубне

    В Подмосковье почти 8 тысяч ИП работают в сфере образования

    В Подмосковье построили еще 24 тротуара к школам и детсадам