Новую детскую поликлинику достроят в Пушкино в декабре

Строительство новой детской поликлиники в Пушкино вышло на финишную прямую. Четырехэтажное здание с высоким цоколем включает несколько корпусов, сообщили в РИАМО.

Сейчас на объекте одновременно выполняют отделку, фасадные работы, благоустройство, прокладку инженерных и электрических сетей, а также монтаж вентиляции. По словам руководителя проекта Владимира Рагозина, на площадке заняты около 105 специалистов.

Площадь медучреждения составит восемь тысяч квадратных метров. Оно сможет принимать до 400 пациентов за смену, здесь будут работать около 80 специалистов. Поликлинику оснастят рентгеновским и офтальмологическим оборудованием.

Завершить строительство планируют в декабре. Новый объект расширит возможности оказания медицинской помощи детям в округе.