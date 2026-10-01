Лекцию об экологической грамотности провели для школьников в Наро-Фоминске

Урок экологии для первоклассников из школы № 1 прошел 30 сентября в парке Победы. Ребята узнали, откуда в домах берется электричество и как сберечь энергию в обычной жизни.

Занятие провела главный эксперт экологического отдела администрации округа Елена Скрипко. С 2020 года она каждую неделю открывает двери в мир экологии для всех — от малышей до участников программы «Активное долголетие». Все проходит в рамках закона Московской области об экологическом образовании и формировании экологической культуры граждан.

Елена уверена, что говорить о природе и ресурсах нужно с каждым, но по-своему. С детьми это игры, рисование, сказки и мультфильмы, а со старшим поколением — мастер-классы из вторичного сырья или природного материала.

«Говорим обо всем — о лесе, о море, о воде, об энергосбережении, о раздельном сборе отходов. Для каждого возраста своя специфика подачи, своя программа и тема», — отметила она.

Для первоклассников урок стал приключением. Им показали живые примеры и обсудили интересные вопросы. Дети узнали, как энергия приходит в дома, почему важно выключать свет, когда выходишь из комнаты, и как даже одна не выключенная лампочка влияет на окружающий мир.