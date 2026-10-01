Электроснабжение главной КНС Левобережья обновят в Дубне

На главной канализационно-насосной станции Левобережья в Дубне продолжается капитальный ремонт. Объект работает с 1973 года, поэтому обновление проводят поэтапно, без остановки станции.

Стоимость нового этапа — 7,28 миллиона рублей. Уже отремонтировали полы над приемным резервуаром и заменили один из насосов. Теперь полностью обновляют систему электроснабжения, которой больше полувека. Работы должны повысить надежность станции и снизить риск аварий, особенно в зимний период.

«Мы проводим полную замену электроснабжения здания и внутренней разводки питания насосов. Система будет работать надежнее и безопаснее», — рассказал генеральный директор «ПТО ГХ» Сергей Трушин.

Проект разработали с учетом главного условия — во время ремонта станция не должна прекращать работу. Часть оборудования изготовили и протестировали в Новосибирске, затем доставили в Дубну. Первую часть новой системы уже смонтировали, в конце недели к ней подключат несколько насосов.

Главное изменение — автоматическое переключение между двумя вводами электропитания. Если на одном пропадет напряжение, система самостоятельно перейдет на второй. Кроме того, установят шкафы плавного пуска насосов и автоматику, которая будет отслеживать уровень стоков в приемном резервуаре и регулировать количество работающих насосов.

Завершить весь комплекс работ планируют до середины октября. Станция принимает стоки практически со всего Левобережья и района Большая Волга — ежедневно через нее проходит около 38 тысяч кубометров стоков.