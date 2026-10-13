Вокальный ансамбль из Воскресенска стал призером всероссийского конкурса

Учащиеся вокального отдела детской музыкальной школы № 2 Воскресенска успешно выступили на II Всероссийском детском творческом конкурсе «Профессия — Родину защищать», который проходил в Москве. В конкурсе приняли участие солистка Алиса Селиванова и вокальный ансамбль «Фристайл» под руководством преподавателя Ирины Евсеевой.

Выступления участников оценивало жюри, в состав которого вошли российский хормейстер и педагог, художественный руководитель Большого детского хора имени Попова Анатолий Кисляков, заслуженный артист России, композитор Александр Халилов, а также другие деятели культуры и искусства.

Эксперты отобрали по три участника в каждой возрастной группе для участия в финале. Финал состоялся 9 октября в Краснознаменном зале Центрального Дома Российской Армии. По его итогам вокальный ансамбль «Фристайл» стал лауреатом III степени, а Алиса Селиванова награждена почетным дипломом за участие.