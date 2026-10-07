Еще одна семья из Мытищ получила новую квартиру вместо аварийного жилья

С 2021 года в Подмосковье новое жилье получили более 30 тысяч человек. В Мытищах по программе расселения аварийного фонда квартиру предоставили семье Анастасии Руновой, которая прожила в старом доме с 1998 года.

За годы проживания состояние здания постепенно ухудшалось. При этом район активно застраивался: рядом появились новые многоэтажные дома, а в старом здании зимой регулярно возникали проблемы с отоплением из-за нагрузки на коммуникации.

Дом обследовала комиссия, после чего семье сообщили о включении здания в программу реновации. Расселение запланировали на 2026 год.

«Вызвали комиссию, которая была от города, от администрации, которая пришла, осмотрела дом. Это, наверное, был 2023–2024 год. Нам прислали письмо о том, что вы включены в программу реновации, ваш дом аварийный. И вот назвали срок — 2026 год. В сроки уложились», — рассказала Анастасия Рунова.

Вместо денежной компенсации семья решила получить готовое жилье. Документы на новую квартиру родственники получили в августе, после чего смогли осмотреть ее.

«Все устроило максимально. Дом расположен близко к станции и нравится, что он в черте города. Квартира устроила по метражу и по качеству ремонта. Сам дом тоже хорошего качества», — отметила Анастасия.

Всего в регионе сейчас реализуются 23 проекта, инициированные муниципалитетами. Один из них действует в Мытищах.