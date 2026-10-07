«Красная Машина Академия» обыграла «Витязь-Подольск» в рамках дебюта в РХЛ

В Российской хоккейной лиге состоялось первое подмосковное дерби нового сезона: «Красная Машина Академия» встретилась с командой «Витязь-Подольск». Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Встреча прошла на «Арене Мытищи» и завершилась со счетом 5:3 в пользу «красно-синих». Обе команды проводят свой дебютный сезон в РХЛ и представляют Московскую область.

На старте матча инициатива была за хоккеистами из Подольска: игроки «Витязя» несколько раз опасно угрожали воротам Александра Рунова, но голкипер справился со всеми бросками. К середине периода хозяева выровняли игру и открыли счет — первую шайбу в истории «Красной Машины Академии» забросил Глеб Насонов, оформивший в итоге хет-трик.

Всего в сезоне 2026/2027 в Первенстве РХЛ выступают 26 клубов, разделенных на Западную и Восточную конференции. Обе подмосковные команды вошли в конференцию «Запад». Ранее к числу участников турнира присоединились сразу две команды Московской области — «Красная Машина Академия» и «Витязь-Подольск».

Следующий матч «Красная Машина Академия» проведет в пятницу, 9 октября, в 19:00. В гости к подмосковной команде приедет серебряный призер прошлого сезона — «Ахмат-Гранит». Вторая игра с этим соперником состоится 10 октября в 13:00. «Витязь» проведет ближайшие игры в Салехарде, где 10 и 11 октября встретится с хозяевами льда — командой «Факел Ямал».

Матчи сезона РХЛ проходят в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».