День многодетной семьи отметили в Химках

Представители партии вместе с депутатом округа Денисом Беляевым поздравили многодетную маму Марину Александровну с выпиской из Химкинского роддома: на свет появился ее третий ребенок — сын. «Появление третьего малыша в семье — по-настоящему значимое событие, которое говорит о доверии семьи к будущему и к тем мерам поддержки, которые сегодня действуют в регионе. Для нас важно показать: семья не остается один на один с заботами, рядом всегда есть те, кто готов поддержать и помочь», — подчеркнул Денис Беляев.

В Химках и Московской области реализуется комплексная система поддержки многодетных семей. В числе ключевых мер: единовременная выплата 300 тысяч рублей при рождении третьего и последующих детей для родителей до 35 лет; обеспечение жильем и предоставление земельных участков; программы семейной ипотеки; компенсация 50% расходов на ЖКУ; бесплатные лекарства для детей до 6 лет; бесплатное посещение музеев, парков и выставок; компенсация путевок на отдых и оздоровление; льготы на питание, проезд и школьную форму. Регион входит в топ-5 по числу многодетных семей: за последние пять лет их количество выросло более чем на треть.

Отдельного внимания заслуживает история Полины Зезюльковой, 32-летней жительницы Химок, воспитывающей троих детей. В молодости она пережила тяжелый брак, связанный с насилием и финансовой зависимостью, а после развода осталась одна с маленьким сыном. Позже Полина вместе с младшей сестрой попала в серьезное ДТП на мотоцикле, получила тяжелые травмы ног и надолго оказалась в больнице. В этот сложный период в ее жизни вновь появился Константин — сосед из детства, который стал поддерживать ее, а позже они поженились. В 2024 году биологический отец мальчика был лишен родительских прав, и Константин официально стал отцом Вячеслава. Сегодня Полина активно участвует в общественной жизни Химок, поддерживает проекты «Единой России», направленные на укрепление семейных ценностей и развитие детского творчества.

«Когда мне говорят: „Полина Евгеньевна, как вы все успеваете?“ — я отвечаю: я не похожа на измученную многодетную маму, потому что для меня это в радость. Мне кажется, с детьми как будто продлевается моя молодость. Я постоянно среди ребят — на работе, дома, в студии. И от этого не устаю. Наоборот, заряжаюсь», — признается Полина.