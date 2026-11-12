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    Более 2,2 тысячи инвестпроектов взяли на сопровождение инвестблока в Подмосковье

    На сопровождении инвестиционного блока Московской области находится более 2,2 тысячи инвестпроектов. Об этом ТАСС сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

    По ее словам, общий объем инвестиций по этим проектам оценивается в 3,5 триллиона рублей, из них более 1,5 тысячи проектов предусматривают строительство новых предприятий.

    «Реализация проектов нового строительства позволит создать 434 тысячи новых рабочих мест. Плановый объем инвестиций — 3,1 триллиона рублей», — сказала Зиновьева.

    Проекты реализуются в обрабатывающей промышленности, логистике, транспортно-логистических центрах, центрах обработки данных и индустриальных парках.

    В третьем квартале этого года запустили третью очередь индустриального парка «Северные Врата» в Дмитровском округе. Общий объем инвестиций в проект — 13 миллиардов рублей.

    Компания «Металлион» запустит производство Li-ion батарей в Долгопрудном. Инвестиции в проект — 22,3 миллиарда рублей, на предприятии создадут 300 рабочих мест.

    Завод по производству логистических роботов в Дмитровском округе в этом году запустит компания «Комитас». Инвестиции в проект — четыре миллиарда рублей, после запуска компания создаст порядка 120 рабочих мест.

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