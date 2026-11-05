Бесплатные консультации по вопросам погребения проведут в 20 МФЦ Подмосковья

В ноябре жители Подмосковья смогут бесплатно получить консультации по вопросам погребения и организации похорон в многофункциональных центрах региона. Выездные приемы проведут специалисты областного Центра мемориальных услуг.

Консультации запланированы в 20 отделениях МФЦ. В первой половине месяца специалисты посетят Коломну, Щелково, Химки, Люберцы, Солнечногорск, Долгопрудный, Воскресенск, Жуковский и Реутов.

С 16 по 20 ноября приемы пройдут в Электростали, Лобне, Домодедове, Раменском и Пушкино. На последней неделе месяца консультации организуют в Орехово-Зуеве, Химках, Ступине, Егорьевске, Дмитрове и Видном.

Получить помощь специалистов можно и дистанционно. Для этого работает круглосуточная горячая линия 8 (498) 568-99-99, также доступно видеоконсультирование.

Подробное расписание выездных приемов и адреса МФЦ опубликованы на официальном сайте Центра мемориальных услуг и в социальных сетях учреждения.