Состязания по практической стрельбе в пневматических дисциплинах прошли в Рязани. Воспитанники и тренеры клуба «Спарта» завоевали семь медалей в индивидуальном и дуэльном зачете, а также две победы и второе место в командном зачете.

Дубненские спортсмены, участники сборной России, показали великолепные результаты. Александру Тарасову в девятый раз был присвоен чемпионский титул, Ольга Латунова пополнила свою копилку наград двумя золотыми медалями.

Ранее, на прошедшем в октябре открытом чемпионате Гонконга, стрелки дубненского клуба «Спарта» завоевали пять медалей — золотую, две серебряные и бронзовую.

В этом турнире спортсмены выступали за сборную Московской и Курской областей: было принято решение поддержать развитие спорта в пострадавшем регионе, территорию которого защищал тренер команды Андрей Киселев, ветеран боевых действий.

Турнир в Рязани собрал более 300 сильнейших спортсменов из 31 региона страны. Он стал определяющим — по его итогам будет сформирован состав национальной сборной, которая с 1 января 2027 года официально возвращается на мировую арену под своим флагом и гимном.