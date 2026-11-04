Ямочный ремонт перед зимним сезоном проведут в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминске специалисты МБУ «Благоустройство и дорожное хозяйство» ежедневно выходят на улицы для оперативной ликвидации дефектов дорожного полотна — выбоин, трещин и просадок. Работы ведутся с учетом погодных условий и направлены на обеспечение безопасности водителей и пешеходов в преддверии зимы.

Особое внимание уделяется подбору материалов: используются специальные смеси, характеристики которых соответствуют текущим погодным условиям. Такой подход позволяет обеспечить надежное сцепление и достаточную прочность «заплаток» даже при перепадах температур. Технологи подчеркивают: важно не просто закрыть яму, а сделать это так, чтобы ремонт прослужил максимально долго до наступления устойчивых холодов.

Своевременное устранение повреждений особенно актуально в преддверии зимы. Вода, попадающая в трещины и выбоины, при минусовых температурах замерзает и расширяется, из-за чего разрушения усиливаются в разы. Циклы замерзания и оттаивания буквально «разрывают» асфальт, и то, что сегодня выглядит как небольшая неровность, уже через несколько недель может превратиться в серьезную проблему.

Дорожники стараются закрыть как можно больше проблемных участков именно сейчас, пока погодные условия позволяют качественно укладывать ремонтные смеси. На отдельных участках работы ведутся в усиленном режиме: бригады минимизируют неудобства для горожан, выполняя основные операции в периоды наименьшей транспортной нагрузки. На местах проведения ремонта выставляются временные дорожные знаки, а зоны работ ограждаются для исключения риска аварийных ситуаций.